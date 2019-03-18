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Почеттино: если в Лиге чемпионов есть фаворит, то это «Барселона»

Почеттино: если в Лиге чемпионов есть фаворит, то это «Барселона»
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился мнением о «Барселоне», а также назвал каталонский клуб своим фаворитом в борьбе за победу в Лиге чемпионов.

«В „Барселоне“ есть отличные, выдающиеся игроки и один гений. Месси делает то, чего никто не может ожидать. Он продолжает удивлять в каждом матче. Повезло, что мне довелось увидеть его в действии, но мне всегда было жаль, что в моей команде нет такого игрока. Также стоит отметить отличную работу главного тренера Эрнесто Вальверде. Если в Лиге чемпионов есть фаворит, то это «Барселона», — приводит слова Почеттино Mundo Deportivo.

Напомним, „Барселона“ сыграет с „Манчестер Юнайтед“ в 1/4 финала Лиги чемпионов, а „Тоттенхэм“ встретится с „Манчестер Сити“.

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