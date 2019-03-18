Линекер: есть великие игроки, великие игроки на все времена, а есть Месси

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением об игре форварда «Барселоны» Лионеля Месси в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (4:1). В этой встрече аргентинец отметился хет-триком.

«Третий гол невероятный! Есть великие игроки, великие игроки на все времена, а есть Месси», — написал Линекер в своём «твиттере», прикрепив видео с третьим голом Месси в ворота севильского клуба.

31-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 26 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором 29 забитых мячей, а также отметился 12 результативными передачами. Его контракт с каталонским клубом действителен до лета 2021 года.