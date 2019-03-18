Родионов: надеемся, Радимов будет относиться к своим заявлениям более взвешенно

Спортивный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал конфликт, возникший между полузащитником «Зенита» Юрием Жирковым и хавбеком красно-белых Максимом Глушенковым во время матча 20-го тура РПЛ, а также высказался по поводу слов главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова.

«Эмоции во вчерашнем матче часто зашкаливали, и Юрий Жирков повёл себя в том эпизоде некрасиво. Очевидно, что Глушенков наступил ему на ногу непреднамеренно. Впрочем, Жирков уже принёс извинения за свой поступок.



Что касается Владислава Радимова, то очень жаль, что высказывание яркого в прошлом футболиста, тренирующего молодых игроков в системе «Зенита», сложно назвать примером для подражания.



Мы не призываем комитет по этике РФС разбирать слова Радимова, но надеемся, что в будущем Владислав Николаевич будет относиться к своим публичным заявлениям более взвешенно», — сказал Родионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.