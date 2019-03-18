Шевченко: прошу больше не спрашивать меня о Ракицком

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не стал комментировать своё решение не вызывать защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого на матчи отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с командами Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта).

«Я не общался с Ярославом. Я как главный тренер принимаю решение согласно тому, что лучше для команды. Вопрос исчерпан. Больше прошу не спрашивать меня об этом. Я буду говорить только об игроках, которых вызвал», — приводит слова Шевченко Football.

Напомним, что 29-летний Ракицкий перешёл в «Зенит» из «Шахтёра» в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги. Его контракт с «Зенитом» действует до лета 2022 года.