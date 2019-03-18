Ещенко и Мелкадзе открыли турнир для детей с ограниченными возможностями

Вчера, 17 марта, перед матчем 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» на стадионе «Открытие Арена» состоялся турнир по текболу для детей с ограниченными возможностями здоровья.



Соревнования по необычному виду спорта, сочетающему в себе элементы настольного тенниса и футбола, прошли в рамках подписания соглашения о сотрудничестве между официальным фондом красно-белых «Спартак» — детям» и Федерацией футбола инвалидов.



Почётными гостями турнира стали защитник «Спартака» Андрей Ещенко и нападающий московского клуба Георгий Мелкадзе, которые не смогли принять участие в матче с «Зенитом» из-за повреждений. Напомним, в начале декабря прошлого года Ещенко была проведена пластика передней крестообразной связки левого коленного сустава. Мелкадзе получил повреждение в матче 19-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:0).