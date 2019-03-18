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М. Дембеле и Мёнье пропустили тренировку сборной Бельгии

М. Дембеле и Мёнье пропустили тренировку сборной Бельгии
Футбол / Евро-2020

Полузащитник Мусса Дембеле и защитник Тома Мёнье не приняли участия в тренировке национальной команды Бельгии, сообщает пресс-служба сборной в «Твиттере».

Оба футболиста проходят курс восстановления после травм. На данный момент участие Дембеле и Мёнье в матче со сборной России остаётся под вопросом.

Сборная Бельгии проведёт матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой России 21 марта. Встреча состоится на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. В воскресенье, 24 марта, бельгийская команда встретится со сборной Кипра. Также в группе I национальной команде Бельгии предстоит сыграть со сборными Шотландии, Казахстана и Сан-Марино.

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