Медведев: не вижу поводов закрывать проект Z+

Президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о клубном онлайн-канале Z+.

«Конечно, проект Z+ будет продолжен, не вижу повода его закрывать. Думаю, определённые моменты будут пересмотрены. По содержанию, по участникам. Например, мы подумаем над повышением возрастного порога для зрителей до 18+ вместо изначально заявленных 16+. Хотя в целом «Зенит» стремится работать со

всеми своими болельщиками: перед матчами у нас на стадионе очень много зрителей приходят семьями, мы стараемся для всех создавать варианты интересных активностей», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Напомним, в шоу на Z+, показанном перед матчем 20-го тура чемпионата России «Спартак» – «Зенит» (1:1), участники употребляли нецензурные выражения.