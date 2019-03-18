Медведев: предлагаю быть честными — нецензурная лексика у нас употребляется

Президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о нецензурных выражениях, которые употребляли участники шоу на клубном онлайн-канале Z+.

«Всё-таки предлагаю быть честными с самими собой: нецензурная лексика употребляется, и в том числе её проявления есть в интернете. Посмотрите, сколько набирают самые популярные выпуски баттлов на YouТube – огромные цифры. И при этом ненормативной лексики там намного больше, но это не вызывало вопросов. У нас

тоже был баттл — двух городов», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Напомним, в шоу принимали участие музыкант Сергей Шнуров, дизайнер Артемий Лебедев и блогер Илья Варламов. Ведущей шоу была Мария Командная.