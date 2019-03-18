«Челси» отказал «Реалу» в трансфере Азара за € 82 млн

Мадридский «Реал» не сумел договориться о трансфере бельгийского нападающего лондонского «Челси» Эдена Азара. Об этом сообщает HLH.

По данным источника, «Королевский клуб» предложил за футболиста € 82 млн, но получил отказ. «Челси» готов рассматривать предложения по трансферу хавбека не менее, чем за € 115 млн. Напомним, контракт бельгийца с лондонским клубом действителен до лета 2020 года.

28-летний Азар перешёл в «Челси» летом 2012 года из «Лилля». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне бельгиец принял участие в 29 матчах английского национального чемпионата (26 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (четыре — с пенальти), а также отметился 11 результативными передачами.