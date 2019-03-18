«Реал» готов предложить € 150 млн за Салаха, если не сможет приобрести Азара

Мадридский «Реал» может приобрести нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает Don Balon.



По информации источника, мадридский клуб рассматривает вариант с приобретением египетского футболиста, если не удастся договориться с лондонским «Челси» о трансфере бельгийского нападающего Эдена Азара. Отмечается, что «Реал» готов предложить «Ливерпулю» за переход Салаха € 150 млн.



Салах перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне египетский футболист принял участие в 31 матче за «Ливерпуль» в английской Премьер-лиге, забил 17 голов и отдал 8 результативных передач. Азар играет за «Челси» с 2012 года. Бельгиец принял участие в 29 матчах, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

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