Алдонин: было очень тяжело рассказать дочери о смерти Началовой

Экс-футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин, в настоящий момент работающий в «Волге», признался, что ему было очень тяжело сообщить дочери Вере о смерти бывшей жены – известной певицы Юлии Началовой.



«Самая большая боль и утрата — это, конечно, для дочки. Дочь была в приподнятом настроении, она только приехала — довольная, счастливая. Сложно было подобрать слова, чтобы рассказать ей обо всём. Мне было очень тяжело. Когда сели в машину, я сказал ей: „К сожалению, у меня для тебя очень тяжёлая новость. Мамы с нами больше нет“. Дочь сначала не поняла, как и почему это произошло. Она не могла в это поверить. Она была шокирована и до сих пор шокирована», — сказал Алдонин в эфире программы «Пусть говорят».



Ранее стало известно, что Алдонин принял решение перенести поездку в Вологодскую область в связи с кончиной бывшей супруги. Также он был временно освобождён от работы в клубе.



О смерти Началовой стало известно в минувшие выходные. Певица скончалась в одной из московских клиник от сердечной недостаточности.

Алдонин перенёс поездку на мастер-классы из-за смерти бывшей жены Юлии Началовой