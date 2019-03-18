Кутепов покинул расположение сборной России из-за проблем с мышцами

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов покинул расположение сборной России из-за повреждения, сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере».



Кутепов испытывает проблемы с мышцами в паховой области. Сообщается, что защитник испытывал проблемы на протяжении последних нескольких матчей, а во время игры 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1) они усугубились. Игрок «Спартака» прошёл медицинское обследование в сборной, в результате которого было выявлено, что Кутепов нуждается в полноценном лечении и не сможет принять участия в ближайшим матчах сборной России.



Во время перерыва на международные матчи сборная России сыграет с Бельгией и Казахстаном. Встреча с бельгийцами состоится 21 марта на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и начнётся в 22:45 мск. Матч с казахстанской сборной пройдёт 24 марта на «Астана-Арене» в Астане, начало – в 17:00 мск.