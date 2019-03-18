Бекхэм признался лондонской полиции в использовании телефона за рулём

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм признался лондонской полиции в использовании мобильного телефона, находясь за рулём автомобиля, сообщает The Sun.



По информации источника, о нарушении бывшего футболиста сообщил свидетель. Правонарушение было совершено в ноябре 2018 года в Лондоне. Отмечается, что сегодня, 18 марта, в полицию Лондона поступило письмо с признанием вины Бекхэма. Бекхэму грозит штраф в размере £ 200, а также 6 штрафных баллов в рейтинг водителя.



Бекхэм завершил карьеру футболиста в 2013 году. Он выступал за такие клубы, как мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «Пари Сен-Жермен». Также Бекхэм играл в составе национальной команды Англии с 1996 по 2009 год.