Кадыров поздравил Рахимова с днём рождения

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил с днём рождения главного тренера «Ахмата» Рашида Рахимова, которому сегодня исполнилось 53 года.

«Дорогие друзья! Я с большим удовольствием поздравляю с днём рождения главного тренера ФК „Ахмат“ Рашида Рахимова. Это один из самых талантливых и опытных футбольных наставников в России. И мы очень рады, что специалист такого высокого класса возглавляют грозненский клуб. Под его руководством наша команда демонстрирует достойный футбол.

Уверен, что вместе с ним «Ахмат» будет прогрессировать и добиваться ярких побед. Я от всей души желаю Рашиду Маматкуловичу семейного благополучия, крепкого здоровья и успехов на тренерском поприще", — написал Кадыров в «Инстаграме», прикрепив видео с нарезкой роликов о работе Рахимова.