Дворкович: Прядкин? Конфликт интересов — одна из главных тем нашего футбола

Президент Международной шахматной федерации и бывший глава оргкомитета по проведению чемпионата мира — 2018 Аркадий Дворкович высказался по поводу работы вице-президента РФС и главы Российской Премьер-Лиги Сергея Прядкина.

«Проекты родственников Прядкина идут успешнее, чем дела РПЛ? Конфликт интересов — одна из главных тем нашего футбола на сегодня. С этим надо разбираться. Как и в бизнесе, и в государстве такого быть не должно. Конфликты интересов должны декларироваться и устраняться», — сказал Дворкович в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Дмитрию Егорову, Максиму Пахомову и Григорию Телингатеру.

Напомним, Прядкин является президентом Российской Премьер-Лиги с ноября 2007 года.