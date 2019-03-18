М. Дембеле и Мёнье не помогут сборной Бельгии в матче с Россией

Игроки сборной Бельгии полузащитник Мусса Дембеле и защитник Тома Мёнье пропустят матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Россией и Кипром из-за травм. Об этом сообщает официальный «твиттер» бельгийской национальной команды.

Также под вопросом участие в матчах нападающего Ромелу Лукаку, который пропустил тренировку из-за повреждения стопы.

Сборная Бельгии проведёт матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой России 21 марта. Встреча состоится на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. В воскресенье, 24 марта, бельгийская команда встретится со сборной Кипра. Также в группе I национальной команде Бельгии предстоит сыграть со сборными Шотландии, Казахстана и Сан-Марино.