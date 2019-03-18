Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков провёл товарищеский матч в честь юбилея своего дяди — Валерия Глушакова, которому вчера, 17 марта, исполнилось бы 60 лет.

«Провели матч в честь юбилея дяди, Валерия Глушакова. Огромное спасибо Юрию Васильевичу Гаврилову, Вагизу Назировичу Хидиятуллину, Анатолию Александровичу Соловьёву, Валерию Ивановичу Новикову, Виктору Андреевичу Колядко, Евгению Николаевичу Дулыку и другим ветеранам «Спартака» и ЦСКА, где играл дядя. Все приехали, несмотря на рабочий день. Без вас этот день был бы неполноценным! Человек живет до тех пор, пока память о нём жива», — написал Глушаков в своём «инстаграме».

Валерий Глушаков выступал за «Спартак», «Пахтакор», ЦСКА, СКА и «Котайк». После распада советского Союза перешёл в финский «Куусюси», но затем вернулся в ЦСКА. Последним его клубом стал казахстанский «Мунайши». Чемпион СССР — 1979 в составе «Спартака». Умер 29 марта 2017 года.