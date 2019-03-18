Черышев: сборная России способна создать трудности команде Бельгии

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии.



«С любой командой можно играть. Конечно, у сборной Бельгии есть футболисты очень высокого уровня, что они и продемонстрировали на чемпионате мира в России. Думаю, у нас есть силы бороться с любым соперником. Сборная России должна использовать свой шанс. У нас действительно хорошая команда, и мы можем создать трудности сборной Бельгии. Играть интересно со всеми. Конечно, когда речь идёт о топ-сборной, присутствует небольшая нервозность. Но это может стать и плюсом», — сказал Черышев в интервью пресс-службе РФС.

Во время перерыва на международные матчи сборная России сыграет с Бельгией и Казахстаном. Встреча с бельгийцами состоится 21 марта на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и начнётся в 22:45 мск. Матч с казахстанской сборной пройдёт 24 марта на «Астана-Арене» в Астане, начало – в 17:00 мск.