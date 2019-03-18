Черышев: очень хочу, чтобы бабушка пришла на игру сборной в Нижнем Новгороде

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев отметил, что рад возможности сыграть на стадионе в Нижнем Новгороде вместе с национальной командой. Напомним, сборная России проведёт матч отборочного турнира Евро-2020 с Кипром 11 июня в Нижнем Новгороде.



«Всегда возвращаюсь в Россию с позитивными чувствами. Очень рад был узнать, что сыграем на стадионе в Нижнем Новгороде. Главное, чтобы сборная России выиграла и чтобы бабушка сходила на мою игру. Она переживает сильно за меня. Всегда смотреть игры не может, но старается. За результатами следит. Советов не даёт. Этим папа занимается.

С отцом общаемся почти каждый день. На разбор игр по телефону тратим минут 10—15 максимум. Иногда может просто поругать, может подбодрить. Здоровье? Сейчас всё хорошо, слава богу", — сказал Черышев в интервью пресс-службе РФС.