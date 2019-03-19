Сауль вызван в сборную Испании вместо Руиса

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес вызван в сборную Испании вместо хавбека «Наполи» Фабиана Руиса. Об этом сообщает официальный «твиттер» испанской национальной команды.

Руис прошёл медицинское обследование и покинул расположение сборной из-за гриппа. Ранее болезнь помешала ему принять участие в матче 28-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (4:2).

Сборная Испании проведёт два матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Испанцы сыграют с Норвегией (23 марта, дома) и Мальтой (26 марта, на выезде).

24-летний Сауль в нынешнем сезоне принял участие в 24 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отметился одной результативной передачей. За сборную Испании он выступает с 2016 года, провёл за неё 15 матчей и забил два гола.