Дворкович: полагаю, «Локомотив» задумается о стадионе с крышей

Президент Международной шахматной федерации и бывший глава оргкомитета по проведению чемпионата мира — 2018 Аркадий Дворкович поделился мнением о стадионе «Локомотива».

«Ещё в 2-3 городах стоило бы сделать стадион с закрывающейся крышей. Один – в Москве. Другой – в Екатеринбурге. Может, ещё в Нижнем Новгороде. Хотя, с другой стороны, там нет сильного клуба. В Казани раньше строили – тогда стоило просчитывать. Полагаю, что «Локомотив» теперь об этом думает. Стадион в Черкизово хороший, но речь может идти о реконструкции.



Отсутствие терактов на ЧМ-2018 – это титаническая работа наших спецслужб. Мы её не видим, а она есть, при этом на очень серьёзном уровне. Сколько было сделано для предотвращение подобных рисков, мы просто не можем оценить», — сказал Дворкович в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Дмитрию Егорову, Максиму Пахомову и Григорию Телингатеру.