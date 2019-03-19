«ПСЖ» интересуется Гризманном на случай ухода Мбаппе или Неймара

«ПСЖ» проявляет интерес к французскому нападающему мадридского «Атлетико» Антуану Гризманну. Об этом сообщает AS.

По данным источника, парижский клуб рассматривает вариант с приобретением форварда на случай ухода из команды нападающих Неймара или Килиана Мбаппе. Сумма отступных в контракте француза с «Атлетико» составляет € 200 млн. Гризманн задумался о продолжении карьеры в другом клубе после вылета команды из Лиги чемпионов.

27-летний Гризманн перешёл в «Атлетико» летом 2014 года из «Реала Сосьедад». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором 12 забитых мячей, а также отметился семью результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.