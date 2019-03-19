Касильяс: я бы хотел вернуться в Ла Лигу, но страница с «Реалом» в прошлом

Вратарь «Порту» и бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс на мероприятии, посвящённом известным игрокам чемпионата Испании прошлого, рассказал о возможном возвращении в Ла Лигу.

«Когда твоё имя связывается напрямую с лигой, то это большая ответственность. Ла Лига — очень важный бренд, так что я хочу поблагодарить Хавьера Тебаса за приглашение.

Я счастлив, что мне довелось ранее много играть в Ла Лиге. Сейчас я выступаю в другом чемпионате, что меня немного печалит. Я бы хотел вернуться в Ла Лигу, но страница с мадридским «Реалом» уже осталась в прошлом», — цитирует испанского вратаря Goal.

В составе мадридского «Реала» Касильяс трижды выигрывал Лигу чемпионов и пять раз становился чемпионом Испании. Он является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.