Гвардиола и Лобановский — в топ-10 тренеров в истории по версии France Football

Журнал France Football опубликовал список лучших тренеров в истории футбола. Рейтинг возглавил бывший наставник «Аякса» и «Барселоны» голландец Ринус Михелс, второе место занял шотландец Сэр Алекс Фергюсон, третье — у итальянца Ариго Сакки.

Также в первую десятку вошли: Йохан Кройф, Хосеп Гвардиола, Валерий Лобановский, Эленио Эррера, Карло Анчелотти, Эрнст Хаппель и Билл Шенкли.

Рейтинг лучших тренеров по версии France Football с 11-го по 50-е место выглядит следующим образом:

Мэтт Басби, Джованни Трапаттони, Жозе Моуринью, Мигель Муньос, Брайан Кло, Марчелло Липпи, Нерио Рокко, Луи ван Гал, Оттмар Хитцфельд, Белла Гуттман, Фабио Капелло, Зинедин Зидан, Виктор Маслов, Херберт Чапман, Юпп Хайнкес, Боб Пэйсли, Юрген Клопп, Альберт Батте, Гус Хиддинк, Удо Латтек, Диего Симеоне, Арсен Венгер, Висенте Дель Боске, Джок Стейн, Теле Сантана, Вик Букингэм, Хеннес Вейсвеллер, Бобби Робсон, Диттмар Крамер, Мирча Луческу, Томислав Ивич, Стефан Ковач, Луис Арагонес, Франк Райкард, Отто Рехагель, Раймонд Готалс, Марсело Бьелса, Антонио Конте и Жан-Клод Садю.