Бернарду Силва: Украина – очень сильная сборная

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва поделился мнением об отборочном матче к чемпионату Европы – 2020 со сборной Украины.

«Это сборная, которая всегда играет на победу, которая пытается контролировать все моменты матча. Играя дома перед нашими болельщиками, каждый может ожидать, что команда сделает всё возможное.

Все португальцы гордятся тем, что у них есть игрок, который, несмотря на свой возраст, в последние три сезона выиграл три Лиги чемпионов. Криштиану Роналду продолжает играть на высочайшем уровне, очень приятно, что наш капитан вернулся.

В Украине у меня есть друг, который играет в «Сити» — Александр Зинченко. Мы несколько раз говорили о матчах с ним. Я думаю, что Украина, несмотря на некоторые травмы, очень сильная сборная. Из того, что услышал от моего коллеги, у них высокие цели. В Сербии также есть игроки, которые играют в лучших клубах мира. Обе команды будут жёсткими соперниками», — цитирует португальца Football.ua со ссылкой на Mais Futebol.