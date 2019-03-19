Моуринью: Мбаппе – самый дорогостоящий футболист в мире

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе самым дорогим игроком мира.

«Необязательно говорить, кем он станет через пять или десять лет. Посмотрите, сегодня он совершенно невероятен.

Если говорить об экономической составляющей, то важен возраст, в этом плане Мбаппе — самый дорогостоящий футболист в мире на данный момент. Если в теории трансфер состоится, то он будет самым дорогим», — цитирует португальского специалиста beIN Sports.

В 23 матчах чемпионата Франции Мбаппе забил 26 голов и сделал 10 результативных передач. Он является лидером снайперской гонки, опережая одноклубника Эдинсона Кавани и Николя Пепе из «Лилля» на девять мячей.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, опережая ближайшего преследователя на 20 очков. Парижане прекратили борьбу в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала.