Мирзоян: если «Спартак» войдёт в тройку, будет уже хорошо

Бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян поделился мнением о перспективах красно-белых в текущем сезоне.

«Если «Спартак» войдёт в тройку, это уже будет хорошо. В команду пришёл новый тренер, который хочет изменить игру. На поле всё чаще появляются молодые ребята. «Спартаку» не хватает стабильности. Тем не менее надеюсь, что за оставшиеся 10 туров красно-белые выправят положение и войдут в тройку», — цитируют Мирзояна «Известия».

После 20 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. Беспроигрышная серия москвичей в чемпионате составляет шесть матчей, на их счету четыре победы и два ничейных результата.

В 21-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ахматом». Матч состоится 30 марта, начало встречи – в 16:30 мск.