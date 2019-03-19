Шикунов: выводы насколько оправдали себя новички «КС», сделаем по итогам сезона

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов оценил выступление самарской команды после возобновления сезона. В 2019 году самарцы одержали две победы и один раз сыграли вничью. «Крылья Советов», набрав 24 очка, занимают 10-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги.

«Выводы относительно того, насколько оправдали себя новички, будем делать по итогам чемпионата. Сейчас можно сказать, что зимой наш состав пополнили очень квалифицированные футболисты, которые уже хорошо проявляют себя в клубе. Наша задача: подниматься в таблице как можно выше», — приводят слова Шикунова «Известия».

В 21-м туре Премьер-Лиги подопечные Миодрага Божовича на своём поле сыграют с «Арсеналом». Игра состоится 29 марта.