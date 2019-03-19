Гендиректор «Уфы» объяснил неудачные результаты команды

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказал мнение по поводу неудачных результатов команды в нынешнем сезоне. Уфимцы в этом сезоне одержали лишь три победы, последняя из которых (над «Спартаком») датирована 11 ноября.

«Думаю, наше нынешнее положение не связано с участием в еврокубках. До этого мы провели два хороших сезона. Естественно, когда после происходит спад. Кроме того, мы весьма активны в плане продаж наших лидеров и переходов тренеров в другие клубы. Это тоже даёт о себе знать», — приводят слова Газизова «Известия».

«Уфа», имея в активе 16 очков, на данный момент находится на предпоследнем, 15-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги. В 21-м туре уфимцы сыграют на выезде против ЦСКА.