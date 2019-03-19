Хески: теперь в чемпионской гонке преимущество на стороне «Ливерпуля»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Эмиль Хески высказал мнение, что после победы над «Фулхэмом» преимущество в чемпионской гонке снова перешло к команде Юргена Клоппа. «Манчестер Сити» отстаёт от мерсисайдцев на два очка, однако имеет матч в запасе.



«Многие считали, что „Ливерпуль“ выйдет и забьёт пять-шесть мячей, но „Фулхэм“ тоже в борьбе жизни и смерти. Наверное, они вылетят, но им было важно показать свою гордость.



«Ливерпуль» вышел на первое место, и это очень важно в плане психологии. Ранее им постоянно приходилось догонять «Манчестер Сити», но теперь преимущество на их стороне.



Всегда лучше, когда ты уже победил, а не тогда, когда тебе предстоит выйти на поле и биться за три очка. «Манчестер Сити» теперь будет играть, зная, что им нужно обязательно выигрывать. Они снова окажутся под давлением», — цитирует Хески Sky Sports.

«Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» и вышел на первое место в АПЛ