Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ХК «Динамо» М — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Жена Тарасова показала кадры с дня рождения супруга

Жена Тарасова показала кадры с дня рождения супруга
Футбол / РПЛ

Вчера, 18 марта, полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов отметил день рождения — ему исполнилось 32 года. На празднике присутствовала его жена — 24-летняя модель Анастасия Костенко. В социальной сети она показала, какой необычный торт заказала для мужа, и опубликовала кадры с праздника.

«С днём рождения, мой любимый. Сегодня ты услышишь миллион пожеланий от самых близких и родных людей, пусть они все исполняются. Но самое главное я сказала тебе лично. Будь счастлив, как сейчас. Люблю тебя. Мой», — написала Костенко в блоге.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «инстаграме» Анастасии Костенко.

Тарасов выступает за «Локомотив» с 2010 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл в РПЛ четыре матча.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент