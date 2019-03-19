Жена Тарасова показала кадры с дня рождения супруга

Вчера, 18 марта, полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов отметил день рождения — ему исполнилось 32 года. На празднике присутствовала его жена — 24-летняя модель Анастасия Костенко. В социальной сети она показала, какой необычный торт заказала для мужа, и опубликовала кадры с праздника.

«С днём рождения, мой любимый. Сегодня ты услышишь миллион пожеланий от самых близких и родных людей, пусть они все исполняются. Но самое главное я сказала тебе лично. Будь счастлив, как сейчас. Люблю тебя. Мой», — написала Костенко в блоге.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «инстаграме» Анастасии Костенко.

Тарасов выступает за «Локомотив» с 2010 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл в РПЛ четыре матча.