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Сборная России тренируется в полном составе

Сборная России тренируется в полном составе
Футбол / Сборная России

Сборная России начала очередную тренировку на базе в Новогорске. Все футболисты занимаются в общей группе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Накануне защитник «Спартака» Илья Кутепов покинул расположение сборной России из-за повреждения. Кутепов испытывает проблемы с мышцами в паховой области.

Напомним, что в настоящий момент национальная команда проводит подготовку к предстоящим матчам квалификации чемпионата Европы – 2020 с Бельгией и Казахстаном. Встреча с бельгийцами состоится 21 марта на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и начнётся в 22:45 по московскому времени. Матч с казахстанской сборной пройдёт 24 марта на «Астана-Арене» в Астане, начало – в 17:00 по московскому времени.

Кутепов покинул расположение сборной России из-за проблем с мышцами
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