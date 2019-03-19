Сборная России тренируется в полном составе

Сборная России начала очередную тренировку на базе в Новогорске. Все футболисты занимаются в общей группе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Накануне защитник «Спартака» Илья Кутепов покинул расположение сборной России из-за повреждения. Кутепов испытывает проблемы с мышцами в паховой области.

Напомним, что в настоящий момент национальная команда проводит подготовку к предстоящим матчам квалификации чемпионата Европы – 2020 с Бельгией и Казахстаном. Встреча с бельгийцами состоится 21 марта на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и начнётся в 22:45 по московскому времени. Матч с казахстанской сборной пройдёт 24 марта на «Астана-Арене» в Астане, начало – в 17:00 по московскому времени.