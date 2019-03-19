Продюсер проекта Z+: возможно, поменяем дисклеймер канала на 18+

Продюсер клубного онлайн-канала «Зенита» Z+ Игорь Порошин рассказал о дальнейшем развитии канала, который был запущен перед выездным матчем 20-го тура Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).

«Инициатива исходила от «Зенита». Это было стратегическим планом клуба. На меня вышел маркетинг-директор «Зенита» Стас Благин и предложил создать презентацию-концепцию платформы. Это было в феврале. Всё происходило очень срочно, цейтнот, сроки запуска были неправдоподобными. Я представил концепцию, она выиграла. Знаю, что были ещё кандидаты.

Речь идёт о фабрике, которая будет изготавливать разные форматы, подобно студиям, которые могут делать и драмы, семейные комедии и мультики для детей. В рамках эфира Match-day это утопическая задача. Потому что когда есть Шнур, то это сразу дисклеймер 16+, возможно, даже 18+. Как сегодня, собственно, сказал Александр Иванович Медведев. Мы, возможно, поменяем его на 18+. Это вопрос внутренней дискуссии", — цитирует Порошина «телеканал 360».