Дюков: никогда не замечал, что Погребняк разделяет какие-то расистские убеждения

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал высказывание нападающего «Урала» Павла Погребняка о темнокожих футболистах в сборной России.



«Высказывание Павла получилось явно некорректным. РФС не приемлет любые проявления расизма, в любых формах. Честно скажу, было достаточно неожиданно услышать такое высказывание от Павла. Я давно его знаю и никогда не замечал, что он разделяет какие-то расистские убеждения. В этой истории и в этой ситуации обязательно нужно разобраться. В ближайшее время комитет РФС по этике проведёт работу и даст оценку этому высказыванию. Сам я с Павлом по этому поводу ещё не говорил», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

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