Дюков: Дзюба долго не забивает? Забьёт в ближайших двух матчах

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением о подготовке сборной России к отборочным матчам Евро-2020.



«Можно сказать, что сегодня я познакомился с командой. Безусловно, ряд игроков знал и раньше, но с кем-то познакомились только сегодня. Состоялось рабочее общение. Атмосфера в команде бодрая, настрой рабочий. Все прекрасно понимают, что ждет важный турнир, в котором важно успешно выступить. В том числе и в первых двух матчах.



Задача перед сборной сейчас одна – получить путёвку на Евро-2020. С одной стороны, против Бельгии будет непростой матч, и лучше бы начать с командой, которая не является фаворитом группы. Но прошлый год и успешное выступление на ЧМ-2018, в Лиге наций показали, что непререкаемых авторитетов для нашей сборной нет и она в состоянии играть с любым соперником. Сам я, конечно, планирую посетить матчи нашей команды. Артём Дзюба не забивает очень долго? Значит, забьёт в ближайших двух матчах», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Дюков и Колобков посетили тренировку сборной России