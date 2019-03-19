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Колобков: надеюсь, под руководством Черчесова ребята себя хорошо проявят

Колобков: надеюсь, под руководством Черчесова ребята себя хорошо проявят
Футбол / РПЛ

Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением о предстоящем матче сборной России с командой Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020.

«Последний раз встречался со сборной накануне чемпионата мира — 2018. Много новых ребят, новая команда. Настрой у всех очень хороший. Начинается новый тяжёлый цикл, важная игра с Бельгией. Все ребята настроены. Надеюсь, ребята добьются нужного результата и покажут красивую игру. Была дружеская беседа, никто никого не накачивал. Все хотят показать хороший результат. Поговорили со Станиславом Саламовичем. Он уверен в себе, как обычно. Есть больший кредит доверия к тренеру, доверие игроков. Видна командная работа. Надеюсь, под руководством Станислава Саламовича ребята себя хорошо проявят», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Дюков и Колобков посетили тренировку сборной России
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