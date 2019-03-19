Дюков: сам пока не видел эфир Z+, но отзывы слышал в основном негативные

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением по поводу старта онлайн-канала «Зенита» Z+, который был запущен перед выездным матчем 20-го тура Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).

«Я пока сам не видел эфир Z+, который все обсуждают, но обязательно это сделаю. Знаю, что данная передача вызвала бурную и оживлённую реакцию. И по тем комментариям, которые получил, отзывы в основном негативные. Но для собственных суждений мне надо лично ознакомиться с программой. Мы с вами понимаем, что клубы должны искать новые каналы и новый стиль общения с болельщиком. Нужны эксперименты, новые технологии. Но, безусловно, это всё должно происходить со вкусом и определённым чувством меры», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.