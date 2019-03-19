Рассказов покинул расположение молодёжной сборной России из-за травмы

Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов рассказал, что защитник «Спартака» Николай Рассказов из-за травмы покинул расположение команды. Вместо него в сборную вызван полузащитник «Крыльев Советов» Геннадий Киселёв.



«По сравнению с первоначальным составом команды у нас произошло одно изменение. Николай Рассказов после игры „Спартака“ с „Зенитом“ приехал в расположение молодёжной сборной с микротравмой, которая не позволит ему принять участие в испанском сборе команды. Мы приняли решение, что ему более целесообразно продолжить лечение в клубе. Вместо него в молодёжную сборную был вызван Геннадий Киселёв. Травмы — это часть спортивной жизни, к этому нужно быть готовым», — приводит слова Галактионова официальный сайт РФС.

Молодёжная сборная России проведёт два товарищеских матча — со Швецией (22 марта) и Норвегией (25 марта).