Ловчев: от матча сборной России с бельгийцами не жду ничего хорошего

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы—2020 между сборными России и Бельгии.

«Теперь впереди игра сборной, которая не сможет рассчитывать на ряд игроков. Того же Зобнина, который, кстати, плохо с «Зенитом» сыграл. Хочется продолжения футбола, который мы видели на чемпионате мира. Неслучайно опытный Жирков вызван. Но, честно говоря, от матча с бельгийцами не жду ничего хорошего», — написал Ловчев в своём „телеграме“.

Матч Бельгия — Россия состоится 21 марта на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и начнётся в 22:45 мск. Затем российской национальной команде предстоит сыграть с Казахстаном. Матч пройдёт 24 марта на «Астана-Арене» в Астане, начало – в 17:00 мск.