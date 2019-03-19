Зобнин перенесёт операцию и не сыграет с Бельгией и Казахстаном

Во время домашнего матча 20-го тура Премьер-Лиги с «Зенитом» полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил травму кисти. Во время дообследования, выполненного в сборной, у него был диагностирован перелом третьей пястной кости правой кисти.

«Проведённые тесты показали невозможность интенсивной физической контактной борьбы в ближайшее время. В связи с этим футболист остаётся в Москве, где в ближайшее время будет выполнено оперативное лечение. Роман, здоровья!» — говорится в официальном «твиттере» сборной России.

Таким образом, Зобнин пропустит предстоящие квалификации чемпионата Европы—2020 с Бельгией и Казахстаном. Встреча с бельгийцами состоится 21 марта на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и начнётся в 22:45 мск. Матч с казахстанской сборной пройдёт 24 марта на «Астана-Арене» в Астане, начало – в 17:00 мск.