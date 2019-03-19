«Ротор» выпустил скандальную программку к игре с «Химками» с нецензурным смыслом

«Ротор» к домашнему матчу 27-го тура Футбольной национальной лиги с «Химками» выпустил скандальную программку. На программке к игре был напечатан кадр из фильма «Ширли-Мырли» с героем Олега Табакова, который произносит фразу по отношению к представителю нетрадиционной ориентации в грубой форме.

«Ротор» выпустил скандальную программку к игре с «Химками» с нецензурным смыслом

Как стало известно «Чемпионату», креатив «Ротора» оказался ФНЛ не по душе, и соответствующая работа с клубом проведена.

Встреча между «Ротором» и «Химками» завершилась победой волгоградской команды со счётом 1:0. После 27 туров «Ротор» занимает в турнирной таблице ФНЛ 14-е место, подмосковный клуб занимает место строчкой выше.

Календарь Футбольной национальной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».