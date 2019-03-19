Алексей Миранчук: пока ходил с синяком, людям было удобнее отличать от брата

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Бельгии, который состоится 21 марта.



«Фаворит ли Бельгия? Мы все прекрасно знаем эту команду, там много звёзд. В целом они одни из фаворитов. Но в конкретном матче против нас я бы не стал так говорить. Мы все спортсмены, все максималисты, хотим всегда выигрывать и побеждать. С Бельгией будет, думаю, интересный матч. Уже играли с ними, надеюсь, в этот раз всё сложится в нашу пользу. Но вообще мне без разницы, с кем и где начинать. Так сложился календарь, что играем с Бельгией – пусть.



У них в сборной кого ни возьми, каждый выделяется какими-то качествами. Бессмысленно даже кого-то конкретно обсуждать. На каждой позиции выступают футболисты, которых все прекрасно знают.



Синяк у меня под глазом? Да, многие про него спрашивают. Хотя со мной всё нормально. В игре с «Крыльями Советов» как-то попали по лицу, вроде бы даже не сильный удар был. Только после матча заметил, что там лопнул сосуд или что-то такое. Выскочил «фонарик». Для людей, думаю, даже удобнее, когда я с такой штукой ходил – различали прекрасно нас с братом. Но со мной всё нормально: жив, здоров, готов.



С кем-то из Бельгии поменяться футболками после матча? Не знаю, если только кто-то подойдёт. Мы с большим количеством звёздных сборных играли уже, и я как-то не осмеливался подойти никогда. В этом плане очень стеснительный», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Зобнин перенесёт операцию и не сыграет с Бельгией и Казахстаном