Гендиректор «Рубина»: надеюсь, Бердыев ещё долго будет работать в клубе

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов выразил мнение, что главный тренер Курбан Бердыев будет ещё долго возглавлять команду.

«Не могу отвечать за него, это будет не совсем корректно. Но у нас есть понимание, он нацелен на работу. И не стоит забывать, что Бердыев остаётся учредителем клуба, он тоже несёт определённую ответственность за «Рубин». Бердыев – большой профессионал и, бесспорно, один из лучших тренеров страны. Я очень надеюсь, что он будет ещё долго и плодотворно здесь работать и добиваться больших побед с «Рубином», — приводит слова Сайманова „Спорт Бизнес Online“.

После 20 туров «Рубин», набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 21-м туре казанцы на выезде сыграют с «Енисеем» (30 марта).