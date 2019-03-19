Безуглов: болевой синдром не позволяет Зобнину вести контактную борьбу

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированного полузащитника Романа Зобнина, которому предстоит операция на руке.

«Роман Зобнин лишний раз подтвердил, что он мужественный футболист. Получил травму в игре с «Зенитом», хотя сам не помнит, когда это случилось. Вероятно, в борьбе ему наступили на кисть, случился перелом с небольшим смещением. Мы обследовали его: травма требует оперативного вмешательства. Но операцию можно было бы сделать и через несколько дней, поэтому с нашей стороны была попытка протестировать Романа в боевом режиме тренировок. Но болевой синдром, который есть у Зобнина, не позволяет ему вести полноценную контактную борьбу, а её в матче с Бельгией будет вдоволь. Поэтому принято решение оставить Романа в Москве: в ближайшее время будет выполнено оперативное вмешательство. Уверен, в итоге всё будет хорошо.



Все остальные игроки были в общей группе, едут в Бельгию, готовятся без ограничений», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.