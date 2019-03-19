Сегодня, 19 марта, стартует седьмой сезон международной детской социальной программы «Футбол для дружбы», реализуемой ПАО «Газпром», официальным партнёром Лиги чемпионов. Финальные мероприятия пройдут в столице Испании, Мадриде, с 28 мая по 2 июня. Главной целью проекта является поддержка детского и юношеского спорта, продвижение ценностей здорового и активного образа жизни, а также развитие у молодого поколения уважения к представителям разных национальностей и культур.



В рамках седьмого сезона «Футбола для дружбы» будут организованы мероприятия в разных странах мира. Во время открытой жеребьёвки будет определён состав смешанных международных сборных дружбы. В рамках экологической инициативы программы сборные будут названы в честь редких и исчезающих видов животных. Также состоится празднование международного дня «Футбола для дружбы» – дети и взрослые из разных стран поддержат проект, примут участие в матчах дружбы и открытых уроках, а также повяжут браслеты дружбы – официальный символ, представляющий собой синюю и зеленую нити, которые олицетворяют мирное небо над головой и цвет футбольного поля.



В ходе финальных мероприятий пройдёт международный форум «Футбола для дружбы». Главным событием программы станет чемпионат мира по «Футболу для дружбы», финал которого состоится в самом сердце Мадрида, на центральной площади Пласа-Майор. В завершение седьмого сезона проекта «Футбола для дружбы» участники итоговых мероприятий отправятся на финальный матч Лиги чемпионов—2019, который пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Сегодня стартует седьмой сезон социальной программы «Футбол для дружбы»