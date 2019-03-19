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Сегодня стартует седьмой сезон социальной программы «Футбол для дружбы»

Сегодня стартует седьмой сезон социальной программы «Футбол для дружбы»
Футбол

Сегодня, 19 марта, стартует седьмой сезон международной детской социальной программы «Футбол для дружбы», реализуемой ПАО «Газпром», официальным партнёром Лиги чемпионов. Финальные мероприятия пройдут в столице Испании, Мадриде, с 28 мая по 2 июня. Главной целью проекта является поддержка детского и юношеского спорта, продвижение ценностей здорового и активного образа жизни, а также развитие у молодого поколения уважения к представителям разных национальностей и культур.

В рамках седьмого сезона «Футбола для дружбы» будут организованы мероприятия в разных странах мира. Во время открытой жеребьёвки будет определён состав смешанных международных сборных дружбы. В рамках экологической инициативы программы сборные будут названы в честь редких и исчезающих видов животных. Также состоится празднование международного дня «Футбола для дружбы» – дети и взрослые из разных стран поддержат проект, примут участие в матчах дружбы и открытых уроках, а также повяжут браслеты дружбы – официальный символ, представляющий собой синюю и зеленую нити, которые олицетворяют мирное небо над головой и цвет футбольного поля.

В ходе финальных мероприятий пройдёт международный форум «Футбола для дружбы». Главным событием программы станет чемпионат мира по «Футболу для дружбы», финал которого состоится в самом сердце Мадрида, на центральной площади Пласа-Майор. В завершение седьмого сезона проекта «Футбола для дружбы» участники итоговых мероприятий отправятся на финальный матч Лиги чемпионов—2019, который пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Сегодня стартует седьмой сезон социальной программы «Футбол для дружбы»
Сегодня стартует седьмой сезон социальной программы «Футбол для дружбы»
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