Дзюба — Кокорину: с днём рождения, Хрю!

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в социальной сети поздравил с днём рождения своего одноклубника Александра Кокорина, который в настоящее время содержится в СИЗО «Бутырка».



«С Днём Рождения, Хрю!» — написал Дзюба в «Инстаграме».

Напомним, что Кокорин обвиняется в избиении нескольких человек в Москве. Инцидент произошёл 8 октября прошлого года. Также в качестве обвиняемых по этому делу проходят брат Кокорина Кирилл, друг Александр Протасовицкий и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. В результате данного инцидента пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. На данный момент срок ареста обвиняемых истечёт 8 апреля.