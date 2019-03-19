Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ХК «Динамо» М — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дзюба — Кокорину: с днём рождения, Хрю!

Дзюба — Кокорину: с днём рождения, Хрю!
Футбол / РПЛ

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в социальной сети поздравил с днём рождения своего одноклубника Александра Кокорина, который в настоящее время содержится в СИЗО «Бутырка».

«С Днём Рождения, Хрю!» — написал Дзюба в «Инстаграме».

Напомним, что Кокорин обвиняется в избиении нескольких человек в Москве. Инцидент произошёл 8 октября прошлого года. Также в качестве обвиняемых по этому делу проходят брат Кокорина Кирилл, друг Александр Протасовицкий и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. В результате данного инцидента пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. На данный момент срок ареста обвиняемых истечёт 8 апреля.

«Зенит» поздравил Кокорина с днём рождения
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент