Зобнин: желаю удачи и победы сборной России в матчах с Бельгией и Казахстаном

Травмированный полузащитник «Спартака» Роман Зобнин пожелал удачи сборной России в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с национальными командами Бельгии и Казахстана.

«К сожалению, травма не позволит мне принять участие в играх с Бельгией и Казахстаном. До последнего надеялся, что смогу играть. Желаю удачи и победы команде в предстоящих матчах!» — написал Зобнин в своём «инстаграме».

Напомним, что Зобнин получил травму руки в матче 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1). Во время обследования, выполненного в сборной, у него был диагностирован перелом третьей пястной кости правой кисти. В ближайшее время футболисту придётся перенести операцию.

Матч Бельгия — Россия состоится 21 марта на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и начнётся в 22:45 мск. Встреча Казахстан — Россия пройдёт 24 марта на «Астана-Арене» в Астане, начало – в 17:00 мск.