Дзюба подарил сёстрам Авериным мяч с автографами игроков сборной России

Нападающий сборной России Артём Дзюба встретился с чемпионками мира по художественной гимнастке Ариной и Диной Авериными и подарил им мяч с автографами футболистов национальной команды.

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В настоящий момент национальная команда проводит подготовку к предстоящим матчам квалификации чемпионата Европы – 2020 с Бельгией и Казахстаном. Подопечные Станислава Черчесова тренируются в Новогорске.

Встреча с бельгийцами состоится 21 марта на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и начнётся в 22:45 по московскому времени. Матч с казахстанской сборной пройдёт 24 марта на «Астана-Арене» в Астане, начало – в 17:00 по московскому времени.