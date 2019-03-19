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Лодыгин — Кокорину: брю, с днём рождения. Терпения

Лодыгин — Кокорину: брю, с днём рождения. Терпения
Футбол / РПЛ

Вратарь «Олимпиакоса» Юрий Лодыгин поздравил с днём рождения нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который в настоящее время содержится в СИЗО «Бутырка».

«Брю, с днём рождения. Терпения», — написал Лодыгин в сторис своего «инстаграма».

Напомним, что Кокорин обвиняется в избиении нескольких человек в Москве. Обвиняемыми по этому делу также являются брат Кокорина Кирилл, друг Александр Протасовицкий и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. На данный момент срок ареста обвиняемых истечёт 8 апреля.

28-летний Лодыгин перешёл в «Олимпиакос» в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в одном матче Кубка Греции, в котором пропустил один гол. Также на его счету пять попаданий в заявку на матчи чемпионата Греции.

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