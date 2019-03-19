Зобнин будет прооперирован 20 марта, восстановление займёт не менее месяца

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил травму в домашнем матче Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1), и по итогам проведённого обследования было принято решение об операции, которая будет сделана завтра в Москве.



«На восстановление футболиста уйдёт не менее месяца. Желаем Роману скорейшего возвращения в строй!» — говорится на официальном сайте красно-белых.

Таким образом, Зобнин не сможет помочь сборной России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы против Бельгии и Казахстана из-за перелома костей правой кисти. Встреча с бельгийцами состоится 21 марта на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и начнётся в 22:45 мск. Матч с казахстанской сборной пройдёт 24 марта на «Астана-Арене» в Астане, начало – в 17:00 мск.